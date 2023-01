Forças de Segurança deflagram operação em combate à criminalidade

As forças de Segurança do Amazonas deflagraram uma operação, desde as primeiras horas desta segunda-feira (23/01), em todas as zonas de Manaus.

A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ocorre de forma integrada entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, a operação é uma determinação do governador Wilson Lima, em combate à criminalidade.

Cerca de 200 agentes do sistema de segurança pública atuam na operação.