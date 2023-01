Caio André pede punição para culpados por assassinato em campo de futebol

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Caio André, se manifestou sobre as mortes ocorridas no campo Teixeirão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, nesse domingo (22). De acordo com o parlamentar, os culpados devem ser punidos.

Caio André afirma que confia nas polícias Civil e Militar e na Justiça do Amazonas, para que os responsáveis sejam presos, investigados e punidos. O parlamentar também demonstrou preocupação com o esporte.

“Essa guerra que destrói famílias, agora fere de morte e mancha o futebol amador”, disso o vereador.

Durante uma partida de futebol no campo do Teixeirão, dois homens armados invadiram o local atirando, matando três jogadores e ferindo outros dois.