Forte chuva também atinge Região Metropolitana de Manaus

A forte chuva desta segunda-feira (26) também atingiu a Região Metropolitana de Manaus (RMM). Na capital amazonense, a chuva começou por volta das 10h30.

A Defesa Civil do Estado divulgou os dados dos Acumulados de Precipitação. O órgão indica as Estações pluviométricas no Amazonas com registro de acumulados de precipitação acima de 30 mm nas últimas horas:





1 – PRESIDENTE FIGUEIREDO (Praça das Torres): 58.38 mm;

2 – APUÍ (Centro): 46.75 mm;

3 – MANAUS (Jorge Teixeira): 39.2 mm;

4 – BERURI (São Francisco): 30.92 mm;

5 – MANAUS (Bairro da União): 30.65 mm.

Conforme registro dos pluviômetros automáticos no portal CEMADEN.