FVS-RCP inicia o Programa Vigiagua no interior do Amazonas

Buscando fortalecer o Programa Estadual Vigiagua no interior do Estado, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio da Gerência de Riscos Não Biológicos (GRNB/FVS-RCP), realiza, entre os dias 08 a 12 de outubro, capacitação sobre vigilância da qualidade da água para consumo humano.

Os municípios que participam do treinamento são: Amaturá (a 909 quilômetros de Manaus), Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), Codajás (a 240 quilômetros de Manaus) e Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

No caso de Amaturá, a capacitação ocorre para que o Programa seja implantado no local. Benjamin Constant, Codajás e Parintins já fazem parte do Vigiagua, no entanto, por questões de mudança de gestão, estão passando pelo treinamento, que é divido entre as partes teórica e técnica, que são realizadas na sede da FVS-RCP, além da parte de análise de água, realizada no Laboratório Central (Lacen) da FVS-RCP.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que é importante fortalecer o Programa Vigiagua no interior do Estado. “É essencial que os municípios realizem a vigilância de qualidade da água de forma regular, para garantir mais saúde para a população”, salienta Tatyana.

Segundo a gerente do GRNB e coordenadora Estadual do Vigiagua, Geani Souza, o objetivo principal é que os técnicos aprendam a realizar o monitoramento da qualidade da água sem a necessidade do apoio estadual.

A biomédica e representante do Município de Benjamin Constant, Rayna Mota, conta que por conta da dificuldade de acesso à água que muitos municípios têm, é fundamental o treinamento para o controle da água. “O treinamento está sendo muito proveitoso. Tivemos acesso ao conteúdo de forma online, e tínhamos algumas dúvidas. Fazendo o treinamento presencialmente estamos tendo a oportunidade tirar todas essas dúvidas”, diz Rayna.

Para o enfermeiro e representante de Amaturá, Bruno Teixeira, é de grande importância a implantação do Programa em seu município. “No nosso município o solo é muito rico em ferro, o que compromete a qualidade da água. Então a implantação do Programa vai ser algo muito bom para a população”, reforça.

Vigiagua – O Programa Vigiagua é uma iniciativa do Ministério da Saúde, no Amazonas, é coordenado pela FVS-RCP e já está presente em 38 municípios do Estado. A FVS-RCP realiza o treinamento de qualidade da água, que é executado pelas secretarias municipais de saúde.