Gilberto Gil faz live junina com participação de Juliette neste domingo

O cantor Gilberto Gil se apresenta, neste domingo (13), a partir das 18h, em transmissão ao vivo no Globoplay e no canal pago Multishow. O show, chamado de Arraial do Gil – Live, terá participação especial de Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21, que ganhou notoriedade por suas performances musicais no reality.

Os dois devem cantar juntos faixas como Esperando na Janela e Estrela. O repertório da live inclui ainda canções como Toda Menina Baiana, Andar com Fé e Asa Branca, assim como composições tradicionais de festas juninas do Nordeste.

Nas últimas semanas, Juliette publicou vídeos em que aparecia ensaiando ao lado de Gil para a apresentação. Ela confessou, em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes, na última segunda-feira (7), que sentiu “um nó na garganta” durante a preparação.

— Tive que me segurar tamanha era a emoção. Quero ver ao vivo… não sei se vou conseguir cantar sem chorar — comentou ela.

A apresentação tem direção de LP Simonetti e será realizada no Palácio das Artes, no Rio de Janeiro (RJ).

GZH