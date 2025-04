Givancir de Oliveira ameaça mandar demitir trabalhador que não votar no irmão dele (áudio)

Em áudio distribuído nas redes sociais, Givancir Silva de Oliveira dos Rodoviários de Manaus, ameaça mandar demitir trabalhadores do Sindespecial, caso eles não votarem no irmão dele





O atual presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givancir de Oliveira Silva, gravou um áudio para intimidar trabalhadores de outro sindicato. Ele ameaça mandar demitir, por justa causa, todos os monitores que não votarem no irmão dele para presidente do Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), que hoje está nas mãos de uma junta governativa por decisão da justiça.

“Vagabundos”

Givancir chama os monitores de “vagabundos” e deixa bem claro que depois das eleições ele vai mostrar a força da tirania implantada há anos no Sindicato dos Rodoviários. “Quando a chapa – 2 ganhar não vai ficar um vagabundo desse no sistema”, disse Givancir, afirmando que vai mandar demitir os trabalhadores que não votarem no irmão dele, do mesmo jeito que ele faz com todos que não concordam com as ideias dele nos rodoviários.

Escute o áudio:

Desespero

As ameaças de Givancir Silva de Oliveira estáo sendo vistas como desespero de um grupo que há anos vem tentando dar “golpes nos sindicatos legitimamente eleitos pela categoria em Manaus”, sem sucesso. Os Oliveiras já montaram ação na justiça para derrubar a diretoria dos Metalúrgicos, outra para derrubar os diretores do Sindicargas e três vezes tentaram tomar o Sindespecial à força, mas as categorias expulsaram eles.

Indignado, o presidente do Sindespecial, William Enock, disse que continua solidário com os Monitores de Rotas, diante das ameaças de um ‘descontrolado’ que acha que o seu irmão já ganhou a eleição.

Delinquente

Enock afirmou que não aceita um “delinquente” acusado e preso por assassinato em Iranduba-AM e perseguidor de trabalhadores da sua categoria, grave um áudio ameaçando os trabalhadores do Especial. “Givancir percebeu que a CHAPA-1 é a vencedora das eleições”, deduziu.

“Estou solidário aos Monitores. Eu sei que os trabalhadores do Especial estão declarando voto a CHAPA-1 espontaneamente pelo trabalho que a gente fez no Sindicato. Estão votando na CHAPA-1 pelo respeito que a gente tem com todos os trabalhadores. A nossa Diretoria nunca perseguiu ninguém, sempre trabalhou de maneira séria, sempre ajudamos quando deu para ajudar e quando não deu, a gente falou também, a gente não joga sujo com a categoria e nem fazemos acordo com os patrões para prejudicar o trabalhador”, desabafou Enock.

Enock acredita na vitória da CHAPA-1 e tem certeza que depois da vitória nas urnas, os trabalhadores terão muitas conquistas pela frente. “Ainda temos muito a conquistar. Então é hora de dizer não aos pilantras dessa família Oliveira, família de perseguidores, de gente ruim, desunidos, que só querem atrapalhar o movimento sindical no Amazonas”, concluiu Enock.

Solidariedade da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)

Diante do desequilíbrio da família Oliveira da Silva e das ameaças aos trabalhadores e às diretorias sindicais no Amazonas, a CTB emitiu um manifesto se solidarizando com a Diretoria do Sindespecial, com os trabalhadores e com o movimento sindical autônomo no Amazonas.

A CTB entende que a unidade da categoria e o respeito à autonomia sindical são os pilares fundamentais para a resistência aos ataques aos direitos dos trabalhadores.

Continuando, a CTB diz que neste momento de desafio à autonomia sindical, se coloca à disposição do Sindespecial, dando apoio jurídico, político e que está se mobilizando para colaborar com a reconstrução da gestão que representa a categoria.

Pela Justiça ou pelo Voto

Por sua vez, Enock diz que não adianta eles tentarem intimidar e ameaçar os trabalhadores dos Transportes Especial. “Tenho certeza que os Oliveiras não vão ficar no Sindicato. Eu acredito na Justiça e se a Justiça foi induzida ao erro, no primeiro momento, ela vai consertar o erro e nós vamos voltar ao comando do Sindicato pela justiça ou pelo Voto”, finaliza.

“Se Deus quiser, tudo voltará à normalidade e nossas conquistas virão com as nossas lutas”, William Enock.