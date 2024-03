Givancir é absolvido de processo visto como retaliação política em Iranduba

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) considerou Givancir Oliveira inocente em uma condenação vista como de interesse de forças políticas, na comarca de Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus).





Ele também ganhou na primeira instância do município e o caso está encerrado depois de vários anos lutando para provar que a denúncia tinha sido uma mera calúnia com o propósito de tirá-lo da disputa eleitoral majoritária de 2020.

Em outras palavras, a decisão absolveu Givancir de todas as acusações apresentadas contra ele, declarando-o inocente do crime que lhe foi imputado em 2019, quando o acusaram do homicídio de Bruno de Freitas Guimarães e da tentativa de homicídio da travesti Thelssy dos Santos Freitas.

Todos esses acontecimentos, entre prisão e condenação de Givancir, foram uma espécie de “revanchismo”, pois se deram após o anúncio da pré-candidatura à Prefeitura de Iranduba.

Os processos estão anulados

“Dedico essa vitória a Deus porque sem Ele nada somos. Deus mostrou à Justiça que sou inocente e Ele jamais abandona um filho. Saí de uma situação difícil, mas com fé em Deus, consegui provar a minha inocência”, ressaltou Givancir.

Veja a Certidão