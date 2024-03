Número de mortes em investigação por dengue aumenta para sete no Amazonas

O número de mortes sob investigação por dengue no Amazonas aumentou para sete nesta quarta-feira (6), de acordo com informações do Ministério da Saúde, responsável por monitorar a progressão da doença no país.





As ocorrências de óbitos foram registradas em diferentes localidades, incluindo Manaus, Lábrea, Coari, São Gabriel da Cachoeira e Codajás. A capital apresenta três casos em análise, sendo o mais recente incluído nos registros de investigação no final de fevereiro.

No interior do estado, quatro mortes suspeitas foram reportadas, aguardando a conclusão das análises técnicas pelos órgãos de Vigilância em Saúde para a confirmação da causa dos óbitos.

Os primeiros registros de mortes foram em Lábrea e Coari, mas duas novas ocorrências em Codajás e São Gabriel da Cachoeira foram adicionadas aos registros do ministério.

Até a última quinta-feira (6), o Amazonas contabiliza 8.618 notificações de dengue, com 2.728 casos confirmados (31,65%) e 5.890 considerados prováveis. Manaus registra 1.219 casos confirmados.

O cenário epidemiológico da dengue coloca Manaus em estado de alerta, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que já iniciou a vacinação de grupos prioritários. Nesta fase, a imunização é destinada a crianças e adolescentes, sendo estendida também a alguns municípios do interior do estado como medida para conter o avanço da doença.

Fonte: g1/Amazonas