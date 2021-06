Governador anuncia grande mobilização para imunizar a população a partir de 40 anos

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, ontem quarta-feira (09/06), uma grande mobilização para vacinar a população a partir de 40 anos contra a Covid-19 na capital, no próximo fim de semana. Serão disponibilizadas 173 mil doses de imunizantes e, além dos pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus, outros locais serão definidos para o cumprimento da meta estabelecida pelo governador.

“Manaus vai parar neste fim de semana, porque nós vamos fazer uma grande campanha para vacinar toda a população a partir de 40 anos de idade. O planejamento que o estado do Amazonas fez nos dá condições para que a gente possa avançar, também, nestes grupos, porque a vacina é a arma mais poderosa que nós temos contra a Covid-19”, disse Wilson Lima.

A mobilização e o público foram estabelecidos durante reunião entre o governador e representantes da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM). Wilson Lima também alinhou a ação com o prefeito de Manaus, David Almeida. Ficou definido que, além dos pontos de vacinação da prefeitura, a SES-AM fixará quais unidades de saúde da rede estadual funcionarão como pontos de vacinação para essa ação específica. Parceiras com a iniciativa privada não estão descartadas.

“Além da estrutura da prefeitura, nós estamos disponibilizando todos os nossos vacinadores e nossas unidades de saúde; e também buscando parcerias para que a gente possa mobilizar o maior número possível de vacinadores, para que a gente possa vacinar o maior número de pessoas”, disse o governador.

Planejamento – Segundo o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, as vacinas que serão destinadas à capital, a partir das novas remessas de imunizantes que chegam ao estado, vão permitir a grande mobilização anunciada pelo governador.

O Governo do Amazonas recebeu, na manhã desta quarta-feira (09/06), uma nova remessa de vacinas com 253.250 doses do imunizante Oxford/AstraZeneca. Segundo Cristiano, uma nova remessa chega ao estado nesta quinta-feira (10/06).

“Lembrando que nós já garantimos a vacinação dos 28 grupos prioritários e a partir dessa nova remessa será possível avançarmos em grupos baseados em faixa etária, pessoas acima de 40 anos da capital. Lembrando, também, que já garantimos essas doses de vacinas dos grupos prioritários para os municípios do interior e a partir daí vamos avançar considerando a faixa etária e a população que precisa ainda ser vacinada”, explicou.

O secretário interino da SES-AM, Silvio Romano, disse que a definição das unidades e os detalhes de como irá funcionar a grande campanha anunciada pelo governador serão alinhados. “Nós vamos colocar à disposição todas as unidades de saúde e também equipe para auxiliar na vacinação. Então, todos nós estamos envolvidos nesse final de semana, para que a gente possa avançar nessa população de 40 anos para cima”, disse o secretário.