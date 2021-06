Governador entrega material escolar e fardamento a estudantes de Manaus

A volta às aulas presenciais na rede pública estadual de ensino marcou o início da distribuição de kits de material escolar, pedagógicos e fardamento a 228 mil estudantes de Manaus. O governador Wilson Lima realizou, nesta terça-feira (1º/06), as primeiras entregas dos kits na capital, na Escola Estadual Irmã Gabrielle Cogels, localizada no Puraquequara, zona leste.

Desde 2014, nenhum benefício nesse sentido havia sido ofertado à comunidade escolar. Após sete anos, o projeto “Pronto pra Aula” vai disponibilizar fardamento padronizado e material escolar, além de kits pedagógicos para os professores. A iniciativa também garante kits escolares, que serão entregues para as 600 instituições de ensino em todo o Amazonas.

“Estamos entregando material escolar. É caneta, lápis, borracha, caderno para esses alunos. Estamos, também, entregando kits para esses professores e também fardamento, que é algo que não acontecia há aproximadamente sete anos”, destacou o governador.

O “Pronto pra Aula” faz parte dos 12 projetos prioritários desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto para a volta às aulas presenciais. As demais iniciativas serão lançadas ao longo do mês de junho, após o período inicial das aulas, que é dedicado ao diagnóstico da rede.

Estudantes de todas as modalidades irão receber fardamento, que inclui duas blusas, e kits escolares. Em Manaus, serão atendidos 228 mil estudantes, cerca de 10 mil professores e pedagogos, e 224 escolas. “Não tenha dúvida de que é importante. Então tudo o que vier é bem-vindo”, avalia Manoel Lima, professor de Matemática.

“A gente ainda não tinha recebido, e agora que a gente voltou, é só alegria. Eu tinha muita vontade de voltar para a escola e todo mundo tinha muita fé que tudo ia melhorar, que ia voltar para a escola. Estou muito feliz. Particularmente eu prefiro estudar na escola do que em casa”, disse Mikael Kennedy, aluno do 9° ano da Escola Estadual Gabrielle Cogels, no Puraquequara, zona leste de Manaus.

Ao todo, serão distribuídos kits a 450 mil estudantes de 600 unidades da rede estadual de ensino, de todo o Amazonas. Para os professores e pedagogos, serão entregues cerca de 24 mil kits em toda a rede, compostos por materiais de expediente necessários para o ano letivo.

Nos próximos dias, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto também vai iniciar a distribuição de livros complementares para auxiliar os estudantes na aprendizagem.

Para os estudantes do Ensino Médio, serão disponibilizados livros da coleção “Acerta+Enem” que vai auxiliar na preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É a primeira vez que os estudantes receberão material exclusivo com foco na preparação do exame.

Também serão iniciadas as entregas dos livros para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A última vez que os estudantes receberam livros com essa finalidade também foi em 2014.

Todo o material que será distribuído é fruto de planejamento da Secretaria de Educação. Nos próximos dias, todos os municípios estarão fazendo a distribuição.