Governador garante auxílio aos municípios na aceleração de vacinação contra Covid-19

O governador Wilson Lima garantiu, neste sábado (03/07), na abertura do sexto mutirão “Vacina Amazonas”, em Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), que o Governo do Estado vai continuar ajudando os municípios que precisarem acelerar a vacinação contra a Covid-19.

“É importante a gente dar esse suporte, porque a gente sabe das dificuldades que nós enfrentamos no estado do Amazonas, dificuldades de logística, de internet para o lançamento de dados, então é importante que o Estado esteja presente como nós estamos acompanhando de perto todo esse processo”, afirmou o governador, acrescentando que, atualmente, ao menos 15 municípios já vacinam pessoas acima de 18 anos.

O governador Wilson Lima também explicou a estratégia do Governo do Estado em criar um “cinturão de imunização” para a população dos municípios da Região Metropolitana.

“A gente faz isso porque há uma proximidade muito grande com a capital e sabemos da ligação que a capital tem com a China, com a Europa, com os Estados Unidos, em razão do Polo Industrial. Há uma necessidade de criarmos esse cinturão de imunização até para evitar que o vírus se propague para outros municípios. Então por isso a gente está fazendo essa força-tarefa e indo aos municípios”, frisou o governador.

Para este mutirão em Rio Preto da Eva, o Governo do Amazonas está disponibilizando 3 mil doses de vacinas para atender a população com 25 anos ou mais sem comorbidades, explicou o governador.

Mais de 300 servidores estaduais, de diversas secretarias, são voluntários nesse mutirão, que teve início às 8h e tem o encerramento marcado para às 17h.

Os interessados devem apresentar documento oficial com foto, com o número do RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia), cartão do SUS e Cartão de Vacina nos postos de vacinação.

Pontos de vacinação – Três pontos de vacinação foram preparados para receber a população. Um deles é o Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade. O outro é o Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa. O terceiro ponto foi montado no Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.