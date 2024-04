Governo do AM inicia mutirão de serviços para a população de Parintins

O pulsar da vida ecoava pelas ruas de Parintins quando, na quarta-feira ensolarada de 24 de abril, o Governo do Amazonas desencadeou um verdadeiro turbilhão de serviços em prol da população. Sob a batuta da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), dezoito pastas do executivo estadual se uniram em uma sinfonia de cidadania, saúde e conscientização ambiental, entre outras frentes, para atender às demandas prementes da comunidade.





Nessa jornada itinerante, as comunidades rurais tornaram-se epicentros de transformação, onde os laços entre governo e povo se estreitaram. Do Mocambo ao Caburi, de Vila Amazônia a Zé Açu e Tracajá, o mutirão desdobrou-se, levando consigo uma gama de serviços que ampliam o acesso aos direitos fundamentais. Emissão de documentos, orientações sobre benefícios, acesso ao crédito e atendimentos de saúde ganharam espaço na vida daqueles que mais precisam.

Não só de palavras e promessas, mas de ações concretas se fez esse mutirão. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) destinou vultosos investimentos, injetando vida na economia local e preparando-a para o grandioso 57º Festival Folclórico de Parintins. Oportunidades de negócio florescem, enquanto empreendedores locais veem seus horizontes se ampliarem, prontos para encantar os visitantes com produtos e serviços únicos durante a celebração cultural.

E na luta por uma vida digna, a assistência jurídica e os cuidados com a saúde não foram esquecidos. A Defensoria Geral do Estado e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas estenderam suas mãos àqueles que precisam, oferecendo amparo legal e cuidados médicos essenciais.

Enquanto isso, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer semeava alegria e saúde através do esporte, envolvendo crianças e jovens em atividades recreativas que fortalecem corpo e mente.

Nos relatos daqueles que se beneficiaram desses esforços, vemos o reflexo tangível da mudança. Como Moncelia Santos, agricultora, que encontrou no mutirão não apenas atendimento para seu filho, mas um sopro de esperança para sua comunidade. E assim, cada história se entrelaça, formando o tecido vivo de uma sociedade mais justa e solidária.

Mas o mutirão não se limita apenas ao presente; ele semeia as bases para um futuro mais promissor. A entrega das Novas Carteiras de Identidade Nacional pela Secretaria de Segurança Pública e as ações de sensibilização do Programa de Saneamento Integrado (Prosai) mostram que o governo não apenas responde às necessidades imediatas, mas também trabalha para construir bases sólidas para o amanhã.

Por fim, na jornada rumo à regularização fundiária, a Secretaria das Cidades e Territórios abre caminho para que as comunidades tenham não apenas um lar, mas um lugar seguro e reconhecido, onde possam cultivar seus sonhos e colher os frutos de seu trabalho.

Nesse turbilhão de serviços e solidariedade, Parintins se ergue como um farol de esperança, guiando o caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva. E é nesse espírito de união e compromisso que o mutirão segue seu curso, transformando vidas e tecendo o futuro com mãos dadas e corações abertos.