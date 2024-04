Manaus amanhece com céu nublado e alerta laranja para chuvas

Nesta quinta-feira (25), Manaus amanheceu com céu nublado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para tempestade.





Os riscos potenciais desse alerta são chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 a 1000 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. A temperatura deve ficar entre 26º e 29º.

Além de Manaus, o alerta também é válido para Alvarães, Anamã, Anori, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tapauá, Tefé, Uarini, Urucará e Urucurituba.