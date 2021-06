Governo do Amazonas fomenta avicultura no Estado

No início deste mês, Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) recebeu do Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam), o curso Boas Práticas de Produção na Criação Caipira de Galinhas.

O curso foi ministrado pelos técnicos da Gerência de Produção Animal (Gepan/Idam), o zootecnista André Ferreira e o médico veterinário David Lago, com a colaboração dos técnicos locais de Tefé, Glauco Siqueira e Roberto César, além do professor do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Orleans dos Santos Brito.

Os participantes também aprenderam sobre os primeiros cuidados com animais recém-chegados, o manejo de cria, recria e produção de poedeira, bem como uma abordagem sobre a necessidade de um entreposto de ovos, entre outros assuntos pertinentes à avicultura.

Os técnicos do Idam também realizaram acompanhamentos com produtores rurais em Tefé e Alvarães, no período de 3 a 5 de junho, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atividade avícola. De acordo com André, as orientações dadas enfatizaram a legislação e fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), o uso do crédito emergência por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), aquisição de insumos e animais, e a importância da formação de associação comunitária.