Governo do Amazonas lança o Movimento Estadual Março Lilás 2024

Na tarde desta sexta-feira (08/03), o Governo do Amazonas deu início ao Movimento Estadual Março Lilás 2024, em uma cerimônia realizada no auditório da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). A campanha visa alertar a população sobre a importância da prevenção do câncer do colo do útero, uma doença que, segundo especialistas, é totalmente evitável.





Durante o lançamento, o diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão, enfatizou a significância da construção do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu).

“Este é um marco importante em termos de saúde pública neste Março Lilás. O governador compreendeu a necessidade desse avanço. O Cepcolu representa um divisor de águas. Nele, realizaremos procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. A paciente é internada, passa pela cirurgia e recebe alta. Quando identificada uma lesão que ainda não se transformou em câncer, podemos remover essa lesão, garantindo a cura e impedindo sua evolução para algo mais grave”, destacou Mourão.

O Cepcolu surge como uma esperança para milhares de mulheres amazonenses, oferecendo não apenas tratamento, mas também uma estrutura dedicada à prevenção e educação sobre a importância do diagnóstico precoce. O Movimento Estadual Março Lilás 2024 será fundamental para disseminar essas informações e promover uma maior conscientização sobre a prevenção do câncer do colo do útero.

Com o engajamento de toda a sociedade, espera-se reduzir significativamente a incidência desta doença, salvando vidas e promovendo a saúde e bem-estar das mulheres do Amazonas.