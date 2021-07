Governo impulsiona esporte no interior com visitas da Faar a municípios

Sete municípios em três dias. Este é o balanço parcial das visitas ao interior que o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), realizou entre os dias 27 e 30 de julho, visando coletar as demandas locais do esporte. Além de projetar novas estratégias, a Fundação anunciou um investimento de R$50 mil destinado a esses municípios.

A comitiva da #FaarEmAção iniciou as visitas pelo município de Tefé, na terça-feira (27/07), e seguiu o roteiro por Tonantins, Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte, Amaturá e Benjamin Constant e São Paulo de Olivença. Ao todo, já somam 39 municípios visitados pela Faar, com suas demandas coletadas com as lideranças esportivas e comunidade em geral.

“Nosso objetivo é estar presente nos municípios para conhecermos o que cada um precisa para fomentar o esporte. Estivemos aqui para coletar demandas e anunciar que cada um desses sete municípios irá receber R$50 mil para desenvolverem projetos locais. Com o recurso, será possível comprar bolas, tatames, kimonos, equipamentos de diferentes modalidades, medalhas e realizar os torneios para os atletas locais”, aponta Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

As gestões municipais deverão apresentar à Fundação Amazonas de Alto Rendimento um plano de trabalho, que justifique a destinação do recurso, de acordo com a legislação vigente.

O secretário municipal de educação de Santo Antônio do Içá, Jorge Sousa, comemora a visita inédita de um representante máximo do esporte do Amazonas. “É a primeira vez que uma autoridade desse nível vem ao nosso município representando o esporte. E como nós somos uma cidade de desportistas, essa presença da Faar é importantíssima, pois os investimentos que virão vão fazer muita diferença em Santo Antônio do Içá”, afirma.

As visitas ao interior vão até este sábado (31/07), quando a comitiva da #FaarEmAção encerra esta jornada com a chegada ao município de Tabatinga (a 1.108 km da capital amazonense).