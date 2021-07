Governo do Amazonas assina contrato para pavimentação de ramal em Guajará

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinou nesta sexta-feira (30/07), o contrato para a execução da obra de pavimentação do Ramal do Porto do Açaí, situado na zona rural do município de Guajará (distante 1.476 quilômetros em linha reta de Manaus).

Com investimento de R$ 3.999.545,94, o contrato prevê a realização de obras e serviços de terraplenagem, pavimentação em concreto asfáltico, drenagem e sinalização horizontal e vertical em 3,94 quilômetros do ramal, ligando as comunidades no entorno da sede do município, facilitando o deslocamento entre as comunidades e o escoamento da produção de hortifrutigranjeiros.

O contrato foi assinado pelo secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, na presença do prefeito de Guajará, Ordean Gonzaga da Silva, e dos vereadores Rosania (DEM) e Samott (PT).

“Nós assinamos o contrato de pavimentação do Porto do Açaí, que vai promover o desenvolvimento daquela região e melhorar a qualidade de vida de sua população. As obras serão iniciadas e as máquinas estarão em campo para mudar a cara desse ramal”, relatou o secretário Carlos Henrique Lima.

O prefeito Ordean Gonzaga da Silva agradeceu a atenção oferecida pelo Governo do Estado ao seu município. “Quero agradecer ao governador Wilson Lima pela sensibilidade de atender à reivindicação e realizar esse sonho do nosso município”, declarou.

O município de Guajará está situado na calha do Juruá, na região sudoeste do Amazonas, na fronteira com o Estado do Acre. Sua população, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2020, é de 16.937 habitantes.