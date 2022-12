Hemoam atinge meta anual de cadastro de doadores voluntários de medula óssea

Nesta quarta-feira (21), A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas atingiu a meta do Instituto Nacional de Câncer (INCA) de cadastrar 445 doadores voluntários de medula óssea.

O número foi alcançado por meio de uma campanha do Hemoam lançada no último dia 14 de dezembro, e acompanha uma mobilização nacional instituída pelo Ministério da Saúde. Em apenas uma semana, o número de cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), pelo Amazonas, chegou a 32.582 pessoas.

“Esses registros ajudam a aumentar o banco de dados, aumentando a chance de compatibilidade de medula com um doador”, relata a gerente de captação de doadores do Hemoam, Margareth Rodrigues.

O Redome é o banco de dados oficial do Ministério da Saúde e existe desde 1993. No último levantamento contava com mais de cinco milhões de doadores cadastrados. O Redome analisa os dados e entra em contato quando o doador de medula se mostra compatível.

Como se cadastrar

Mesmo com a meta batida, o Hemoam continuará normalmente realizando novos cadastros no Redome. O registro é feito presencialmente no Hemoam. É um procedimento simples. O candidato deve preencher uma ficha com dados pessoais e fazer a coleta de 4 mL de sangue, que será encaminhado para testagem de compatibilidade (exame de histocompatibilidade HLA) no laboratório.

O candidato a doador precisa ter idade de 18 anos até 34 anos, 11 meses e 29 dias (Portaria 685/2021-MS), estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa ou incapacitante; não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

É importante esclarecer que no ato do cadastro não é feita a doação da medula óssea, somente a coleta de sangue. Além disso, uma vez registrado o doador fica no cadastro até os 60 anos. Podendo ser ou não chamado para efetivar a doação de medula óssea, a depender dos resultados da compatibilidade com pacientes.

O cadastro está sendo realizado de 8h às 12h e 14h às 17h de segunda a sábado.