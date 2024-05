Herpes Zoster: Aumento alarmante de casos no Brasil e desafios na imunização

O Brasil enfrentou um aumento alarmante nos casos de herpes zoster no ano passado, com 127 mil pessoas afetadas, representando um aumento de 568% em relação a 2022. Nos primeiros dois meses deste ano, foram registrados 27 mil casos, três vezes mais do que no mesmo período de 2023. Surpreendentemente, as vacinas contra a doença não estão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde (SUS), deixando a imunização completa acessível apenas no mercado privado, com um custo que pode chegar a R$ 1,7 mil.





O herpes zoster, causado pelo mesmo vírus da catapora, se manifesta por meio de bolhas dolorosas, conhecidas como “cobreiro”, geralmente no tronco, braços, pernas ou, em casos raros, nos ouvidos, acompanhadas por dores intensas e localizadas. O oftalmologista Leôncio Queiroz alerta que o vírus pode permanecer nos olhos e no cérebro sem causar sintomas evidentes, sendo que cerca de um em cada quatro casos apresenta problemas oculares.

A alta incidência do herpes zoster é atribuída ao envelhecimento da população, especialmente entre pessoas com mais de 50 anos não vacinadas contra a catapora, que têm maior probabilidade de desenvolver a reativação do vírus devido à baixa imunidade, causada por fatores como estresse, infecções virais, idade avançada, doenças crônicas e certos medicamentos.

O tratamento varia de acordo com a gravidade do caso e pode incluir antivirais, corticosteroides, colírios anti-inflamatórios e analgésicos para aliviar a dor. Um projeto para incluir a vacina contra o herpes zoster no calendário nacional de imunização do SUS está em tramitação na Câmara dos Deputados desde setembro de 2022, passando por várias etapas antes de seguir para o Senado Federal.

