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Homem de aproximadamente 50 anos morre após ser atingido na cabeça no bairro Vila da Prata

Por
Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um homem de aproximadamente 50 anos morreu após ser atingido com um golpe na região da cabeça, na Rua Bela Vista, no bairro Vila da Prata, na Zona Centro-Oeste, na noite de quarta-feira, (2).

Segundo informações preliminares, a vítima conseguiu caminhar após ser ferida até a Rua Bela Vista. No local, ela caiu na calçada de uma residência e não resistiu aos ferimentos.


Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido pelo órgão responsável e encaminhado para os exames de necropsia.

A polícia deve analisar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades para tentar identificar o possível autor da agressão e esclarecer as circunstâncias do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Por Correio da Amazônia

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