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Acidente de lancha com parlamentares deixa vereador morto no interior do Amazonas

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Redação 2
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Foto: Correio da Amazônia

MANAUS | Um grave acidente fluvial envolvendo uma lancha que transportava uma comitiva de parlamentares foi registrado nas proximidades do município de Alvarães, no interior do Amazonas, na noite de quarta-feira, (2). O acidente resultou na morte do vereador Edgar Júnior, que representava o município.

Segundo as primeiras informações apuradas, a embarcação transportava vereadores e deputados que cumpriam agendas políticas na região do Médio Solimões quando ocorreu o acidente.


Com a colisão, os ocupantes da lancha ficaram em situação de emergência. Edgar Júnior sofreu ferimentos graves e não resistiu, tendo a morte confirmada após o acidente.

As circunstâncias da colisão ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação. Informações sobre outros possíveis feridos e as condições em que ocorreu o acidente ainda estão sendo apuradas.

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Por Correio da Amazônia

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