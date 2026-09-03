OLHO GRANDE: Alfredo Nascimento “se apossa do fundo eleitoral” e cria a maior confusão na base do PL Amazonas

Delegado e candidato a deputado federal, Delegado Costa e Silva, denunciou ‘manobra para embolsar mais dinheiro do fundo eleitoral’ do presidente do PL no Amazonas, Alfredo Nascimento e cobra posicionamento de todos do partido

Mem rosa do do Partido Liberal (PL), no Amazonas, estão denunciando o presidente da sigla Alfredo Nascimento, por segurar os recursos partidários para as eleições de 2026, e distribuindo os recursos apenas para alguns poucos candidatos.





De acordo com dados do sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recursos foram distribuídos apenas entre a candida Maria do Carmo Seffair, e os candidatos Capitão Alberto Neto, Sargento Salazar e Kidson Maia.

Maior fatia

Maria do Carmo Seffair recebeu o maior volume, com R$ 4,5 milhões, seguida por Capitão Alberto Neto, com R$ 3,8 milhões, Sargento Salazar, com R$ 3 milhões, e Kidson Maia, com R$ 1 milhão.

Em três das quatro campanhas, a verba partidária corresponde a praticamente toda a receita declarada; em duas delas, o recurso partidário representa exatamente 100% do dinheiro registrado até o momento.

Mas Alfredo Nascimento também destinou R$ 3 milhões de reais para sua própria campanha, em busca de uma vaga para a Câmara Federal.

O PL já destinou pelo menos R$ 18 milhões do Fundo Eleitoral às suas candidaturas no Amazonas. Desse total, R$ 4,5 milhões foram repassados à candidata ao Governo, Maria do Carmo; R$ 3,8 milhões ao candidato ao Senado, Alberto Neto; e R$ 9,75 milhões aos candidatos a deputado federal e estadual.

“Patifaria”

Em um vídeo gravado pelo candidato Delegado Costa e Silva denunciou a manobra do então presidente regional do PL no Amazonas, de abandonar os demais candidatos e focar apenas em sua campanha e de seus “afilhados políticos”.

Ele classificou a divisão dos recursos como uma “patifaria” e afirmou que outros integrantes da legenda estariam insatisfeitos, mas evitariam se manifestar por dependerem financeiramente do comando partidário.

“Isso que o Alfredo Nascimento está fazendo é um verdadeiro absurdo dentro do partido. Os outros candidatos a federal estão recebendo 7% do valor que Alfredo reservou para si. No meu caso, não foram R$ 200 mil. Foram R$ 50 mil, essa foi a ajuda. E olha que disparate: mulheres candidatas a deputado estadual recebendo meros R$ 50 mil”, disse Costa e Silva.

Costa e Silva também denunciou que outros candidatos estariam sendo obrigados a procurar a direção do partido “com o pires na mão” para conseguir recursos. Segundo ele, vários integrantes do PL gostariam de questionar a divisão, mas temem perder apoio financeiro.

“Eles têm que chegar com o pires na mão e se colocar numa condição de subjugamento para conseguir recurso financeiro”, acusou. No vídeo abaixo, o Delegado Costa e Silva, relembra até quando Alfredo foi ministro dos Transportes de Dilma Rousseff, e não resolveu o problema da BR-319.

Com informação do Portal Abutre