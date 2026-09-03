Renato Junior articula com Lula e garante R$ 100 milhões para obras na zona Sul de Manaus

O prefeito de Manaus, Renato Junior, participou, nesta quarta-feira, 2/9, de uma reunião direta com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília (DF), que resultou na sinalização de R$ 35 milhões para obras emergenciais de contenção de encostas no bairro Mauazinho, e na liberação de R$ 65 milhões para obras de recuperação e intervenção no igarapé do Crespo, ambos na zona Sul da capital. Os recursos serão destinados a áreas classificadas como de extremo risco, com o objetivo de prevenir deslizamentos e proteger moradores.

“Manaus é minha prioridade. Acabo de sair de uma audiência com o presidente Lula, em Brasília, onde tratamos de investimentos importantes para a nossa capital. O presidente se comprometeu com a destinação de R$ 35 milhões para obras de contenção de encostas no Mauazinho, uma intervenção fundamental para levar mais segurança e tranquilidade às famílias da região. Também tratamos da obra da rua Magalhães Barata, no Crespo, outra demanda importante da nossa população. É assim que eu acredito que se governa: com diálogo, responsabilidade e colocando o povo de Manaus acima de qualquer diferença política. Seguimos trabalhando, buscando recursos e abrindo portas para fazer Manaus avançar”, disse o prefeito Renato Junior.





A agenda reforça a atuação da Prefeitura de Manaus na busca por recursos federais para obras estruturantes e de prevenção de riscos na capital. No caso do Mauazinho, a sinalização dos R$ 35 milhões ocorre após a apresentação, pelo prefeito, da situação das áreas consideradas prioritárias para intervenção.

Durante o encontro, também foi confirmada a liberação de R$ 65 milhões para obras de recuperação e intervenção no igarapé do Crespo, na rua Magalhães Barata, também na zona Sul de Manaus. O recurso para essa intervenção é resultado de uma articulação do senador Eduardo Braga junto ao Governo Federal e foi liberado nesta quarta-feira.

A reunião que tratou dos investimentos ocorreu diretamente entre o prefeito Renato Junior e o presidente Lula. A prefeitura destaca a interlocução institucional do prefeito com o Governo Federal para garantir recursos destinados a demandas prioritárias da população de Manaus.