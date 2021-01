Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu no Novo Israel

MANAUS – A polícia solicita ajuda da população para localizar Luiz Felipe de Miranda Lacerda, de 28 anos, desaparecido desde o dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 20h, quando saiu da casa onde mora na rua Samuel, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, desde a data mencionada, Luiz Felipe não foi mais visto e seus familiares não tiveram mais notícias sobre ele. Segundo o registro, ele possui uma tatuagem no pescoço com o desenho de um diamante.

A polícia solicita a quem tiver informações sobre a localização de Michael que entre em contato com a Deops (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).