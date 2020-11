Homem é colocado de joelhos e em seguida é executado no Centro de Manaus

MANAUS – No final da tarde desta segunda-feira, (9), um jovem identificado apenas como “Queixinho de Leite”, foi assassinado com disparos de arma de fogo na região da cabeça. O crime aconteceu na rua dos Bares, próximo a feira coberta da banana, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Até o momento não soube dar detalhes sobre as características dos assassinos. A vítima morreu de joelhos. O corpo ainda encontra-se no local no aguardo do carro do Instituto Médico Legal, (IML). Os policiais militares da 24º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), realiza o isolamento da área. Mais detalhes em instantes.

Por Correio da Amazônia