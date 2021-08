Homem é preso com arma de fogo no Nossa Senhora de Fátima

Policiais militares da Força Tática efetuaram a prisão de um homem de 24 anos, na tarde de quarta-feira (18), em posse ilegal de uma espingarda e um revólver, além de munições, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da capital.

A equipe tática recebeu, por volta das 16h40, denúncias informando que estaria ocorrendo uma troca de tiros entre facções criminosas na região. Ao chegar ao local do fato, na rua Galileia, os policiais notaram um indivíduo que tentava se esconder dentro de uma residência.

Durante abordagem, os policiais questionaram o porquê do comportamento suspeito do homem, que respondeu que estava se escondendo por medo de grupos criminosos rivais. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito; porém, em buscas no quintal da residência, foram encontradas uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38, além de munições de calibres 12 e 38, e um aparelho celular.

Em razão do flagrante, o suspeito foi detido e conduzido, juntamente com o armamento, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. Ele já possuía passagem por roubo.