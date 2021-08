Comunidades indígenas da Praia do Tupé receberão ação cidadania

No próximo dia 3, o governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), em parceria com a Prefeitura de Manaus, irá realizar uma ação de cidadania voltada às comunidades indígenas da região da Praia do Tupé, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O evento será no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (Cads) Professor Roberto Vieira.

Destinado às comunidades indígenas Tatuyo, Cipiá, Tuyuka e Diakuru, o evento tem como objetivo facilitar o acesso dos comunitários da região aos programas governamentais, além de oferecer serviços e atendimentos de saúde e beleza, entre outros.

Serão oferecidos na ação a emissão da 2ª via da certidão de nascimento; inscrição no CadÚnico; oficina de fabricação de detergente; rodas de conversa com a Cruz Vermelha; atendimentos psicológicos; exames oftalmológicos; serviços de embelezamento; solicitação de Carteira de Trabalho Digital; entregas de sementes; e atividades de entretenimento para as crianças, a cargo do Conselho Tutelar, e atividades lúdicas com os Garis da Alegria.

A ação voltada às comunidades é realizada pela FEI, em conjunto com com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio (SEMACC), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e Conselho Tutelar da zona Rural.