Homem é preso com pasta-base de cocaína em Tonantins

Policiais da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), através do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), prenderam, na segunda-feira (20/02), no porto da cidade de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), um homem, de 36 anos. A prisão ocorreu logo após o suspeito ser flagrado com mais de três quilos de cocaína. A droga foi encontrada dentro de uma mochila.

A prisão foi registrada por volta das 17h45. Os policiais estavam realizando fiscalização no porto da cidade. Durante a revista, encontraram uma mochila suspeita, onde estava o entorpecente.

Foram encontrados três tabletes contendo pasta-base de cocaína. A droga foi avaliada em cerca de R$93 mil. Foram apreendidos, ainda, um cordão e uma carteira com documentos e cartões.

O suspeito foi preso e encaminhado ao 54° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.