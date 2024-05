Segunda-feira pode ser de mais chuva em Manaus

A chuva deve continuar ao longo desta segunda-feira (6) em Manaus. Municípios da Região Metropolitana também são atingidos.





Na capital amazonense, a chuva começou por volta das 2h de hoje. Por volta das 5h, chovia forte em alguns bairros, principalmente na Zona Leste, onda algumas ruas já estão alagadas e há riscos de deslizamentos em alguns pontos.

Conforme a Defesa Civil do Estado, as estações pluviométricas no Amazonas com registro de acumulado de precipitação acima de 30 mm nas últimas 24 horas são Careiro da Várzea (Centro): 103.49 mm; Manaus (Mauazinho): 53.34 mm; Manaus (Jorge Teixeira): 51.71 mm; e Anamã (Centro): 42.23 mm. Os registros são do Cemaden.

A Defesa Civil está em monitoramento das ocorrências em Manaus.