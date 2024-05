Jovem é assassinado a pauladas no Manoa

Isaias Pereira de 25 anos, foi morto com pauladas na cabeça por volta das 20h00min, de domingo, (5), na rua Joaquim de Souza, bairro Manoa zona norte de Manaus.





De acordo com a Polícia Militar, (PM), a vítima teria entrado em luta corporal com outros homens que se armaram com pedaços de madeira e atingiram a vítima na cabeça.

O mesmo caiu ao chão onde veio a óbito. Uma equipe do SAMU, realizou a constatação do óbito. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia