Força Aérea usa drone para identificar pessoas isoladas ou em risco no RS

A Força Aérea Brasileira (FAB) está utilizando drones do modelo RQ-900 Hermes, fabricados pela empresa israelense Elbit Systems, para auxiliar na localização e identificação de vítimas dos temporais que têm assolado o estado do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa está concentrada na região da Quarta Colônia, abrangendo nove municípios da Região Central do estado.





A FAB orienta as pessoas em situação de risco a sinalizar ou marcar superfícies ao ouvir ou avistar as aeronaves, facilitando assim a identificação e o envio de apoio. O RQ-900 Hermes permite análises em tempo real e com alta precisão das áreas afetadas, fornecendo informações cruciais para as operações de resgate e assistência.

As chuvas intensas no estado iniciaram-se na última semana de abril, causando problemas em 332 dos 496 municípios, afetando diretamente mais de 700 mil pessoas. Os meteorologistas explicam que essa catástrofe é resultado de múltiplos fenômenos climáticos que têm impactado a região, com agravamento devido às mudanças climáticas.

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 18h do último domingo (5), foram confirmadas 78 mortes em decorrência dos temporais, com outras quatro mortes sob investigação para determinar sua relação com a tragédia.

Fonte: g1