Homem morre atropelado na Avenida Grande Circular – Motorista é presa após fuga

MANAUS | Claudionor Garcia Barbosa, de 62 anos, morreu na noite de segunda-feira (21) após ser atropelado por um carro na Avenida Grande Circular, no bairro São José 1, Zona Leste de Manaus.





De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estaria possivelmente embriagada e tentava atravessar a avenida fora da faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo modelo Palio, de cor cinza. Após o atropelamento, a condutora do carro fugiu do local sem prestar socorro.

A motorista foi localizada e presa posteriormente no bairro Jorge Teixeira. Ela foi conduzida à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde deve responder criminalmente pelo ocorrido.

O corpo foi recolhido para o IML, onde posteriormente foi liberado para os familiares realizarem o sepultamento.

Por Correio da Amazônia