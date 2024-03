MANAUS | Um elemento armado com uma faca, realizou assaltou e levou toda renda que estava no caixa do cobrador de ônibus da linha 219.





De acordo com o trabalhador, o elemento que se passava por passageiro, esperou chegar próximo do Garajão na avenida Floriano Peixoto, bairro Centro, zona Sul de Manaus para realizar o assalto.

Em poder de uma faca, o mesmo ameaçou furar a vítima caso não entregasse toda a renda. O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP).