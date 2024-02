Homem tem casa invadida e acaba sendo executado a tiros no Parque Dez

MANAUS | Por volta de 00hs20min, criminosos armados invadiram uma residência na rua Celly Campelo, bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus, e executaram um homem com vários tiros.





De acordo com a Polícia Militar, (PM), homens armados chegaram em um carro voyagem, invadiram o local e cometeram o crime. No local ninguém quis falar sobre o caso por conta do intenso tráfico de drogas.

O crime tem suposta ligação com o tráfico de drogas o que ainda deve ser investigado. Imagens de circuito de segurança de residências do local devem ajudar a polícia a investigar o caso.