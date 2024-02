Prefeitura divulga previsão climática para esta quinta-feira, 29 de fevereiro

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), traz as informações sobre a previsão climática para esta quinta-feira, 29 de fevereiro, na capital amazonense. De acordo com os dados meteorológicos disponíveis, espera-se uma temperatura mínima de 24°C e máxima de 33°C, com a umidade variando entre 55% e 95%.





Durante o dia, muitas nuvens estarão presentes no céu de Manaus, acompanhadas de pancadas de chuva isoladas. Os ventos, predominantemente fracos, terão direção variável ao longo do dia, começando com SE-E pela manhã, mudando para E-NE à tarde e finalizando com E-SE durante a noite.

Recomendações para os Cidadãos

Para os moradores da cidade, a recomendação é seguir sua rotina diária, porém mantendo-se atentos às condições climáticas, especialmente em relação às possíveis chuvas isoladas. É importante manter-se informado através dos meios de comunicação oficiais da Prefeitura, que fornecerão atualizações sobre o clima e outras informações relevantes.

Em Caso de Emergência

Em situações de emergência, os cidadãos podem utilizar os telefones de contato direto com os serviços de assistência. Para casos relacionados a incêndios ou outras emergências que exijam a intervenção dos bombeiros, o número é 193. Já para solicitar assistência da Defesa Civil, o Disque 199 está disponível. Este serviço opera no Contact Center do CCC, garantindo uma resposta ágil e eficiente às necessidades da população.

A Prefeitura de Manaus reforça a importância da precaução e da prontidão diante das condições climáticas variáveis. Ao seguir as recomendações e manter-se informado, os cidadãos podem enfrentar qualquer eventualidade com mais segurança e tranquilidade.