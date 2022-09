Humberto Michiles pode deixar de ser vice de Amazonino

A menos de um mês para as eleições, o candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, pode perder Humberto Michiles como vice. Isso porque Michiles teve pedido de impugnação apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

O candidato ao governo, Henrique Oliveira, entrou com o pedido de impugnação da candidatura de Michiles. A alegação é de que o candidato a vice já respondeu a processo judicial por improbidade administrativa.

Por sua vez a defesa de Michiiles informa que não há condenação. A equipe do candidato também informa que Michiles não teve seus direitos políticos suspenso.