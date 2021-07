Idam emite Cartão do Produtor e Declaração de Aptidão ao Pronaf no interior do AM

Cerca de 130 agricultores familiares das comunidades rurais do distrito de Vila Rica de Caviana, em Manacapuru, foram atendidos pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), no último fim de semana (24 e 25/07), durante ação para emissão de Cartões do Produtor Primário (CPPs) e Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs).

Os agricultores beneficiados são das comunidades rurais de Bom Jesus, Bons Amigos e Santa Maria. Na ocasião, o Idam apoiou e orientou 27 agricultores para as ações do Projeto Prioritário de Citros, que visa o desenvolvimento da cadeia produtiva na região com a assistência técnica do Idam, que vai desde a elaboração de diagnósticos e regularização das demandas existentes. A localidade é referência no cultivo de laranja, com uma produção estimada de 5 mil frutos por ano, envolvendo cerca de 130 famílias rurais.

De acordo com o gerente do Idam em Vila Rica de Caviana e técnico agrícola Jaime Gatenha, foram feitos 120 cadastros de agricultores para emissão e renovação do cartão do produtor e 20 DAP’s. Os documentos são essenciais para acesso às políticas públicas voltadas ao setor primário.