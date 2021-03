Idam entrega de 2,5 mil Cartões do Auxílio Estadual em Benjamin Constant

Moradores de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus) receberam 2,5 mil Cartões do Auxílio Estadual. A entrega foi feita pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). A ação iniciou no dia 24 de fevereiro e vai até 5 de março.

O cartão dá direito ao crédito de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. O valor pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza. Os cartões beneficiarão 35 comunidades do município.

Para a consulta dos beneficiários, foi disponibilizado o site www.auxilio.am.gov.br. Para a seleção das 100 mil famílias beneficiárias do Auxílio Estadual, o Governo do Amazonas utilizou a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020.