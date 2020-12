Idam entrega equipamentos para a pesca artesanal em Itapiranga

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou a entrega de equipamentos e apetrechos para pesca artesanal no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), no sábado (12/12).

Os projetos elaborados pelo órgão somam um montante de R$ 213,8 mil e foram financiados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). A solenidade de entrega aconteceu durante a inauguração de mais uma Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Treze pescadores da comunidade Ilha Grande, sede do município e rios Amazonas e Uatumã tiveram projetos aprovados que variam de R$ 4.500 a R$ 19.560,00 em equipamentos como motor 15HP, botes de alumínio, apetrechos para pesca e custeio da atividade.

De acordo com o gerente de Apoio à Aquicultura e Pesca do Idam, Daniel Borges, as ações são resultado do fortalecimento do Idam na extensão pesqueira.

Para o gerente interino da Unidade Local do Idam em Itapiranga, Sérgio Froes, a aquisição desses equipamentos e apetrechos para pesca vai facilitar o escoamento, a captura e o armazenamento do pescado. “E também vai permitir que o pescado chegue até a população a preços mais acessíveis, uma vez que, quando passa pela mão do atravessador, o preço dobra”, destacou Froes.

Estímulo – Na ocasião, a Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), por meio da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa), realizou a entrega de 50 kits de pescador para o Sindicato dos Pescadores do município. Cada kit é composto por uma caixa de isopor de 170 litros, uma lanterna de LED resistente à água, um terçado médio, uma garrafa térmica de 1,8 litro e um chapéu de palha com aba de 15 cm.

Comercialização – A nova Feira da ADS, em Itapiranga, conta com uma variedade de produtos regionais, entre hortifruti, pescado, artesanato, floricultura, economia solidária e café da manhã regional. A Feira funcionará semanalmente aos sábados, a partir das 7h, na avenida Ademar Grana Viana.