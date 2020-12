Google diz que instabilidade nos serviços foi resolvida, após usuários relatarem pane

Usuários do Brasil e de outros países relataram dificuldades para acessar os serviços do Google na manhã desta segunda-feira (14). Houve um pico de 20.758 reclamações no Brasil às 8h58 no site Downdetector. Após este horário, as notificações de erro diminuíram.

Segundo a empresa, os serviços já foram normalizados para a maioria dos usuários por volta das 11h.

Reclamações também foram reportadas em países como os Estados Unidos, Reino Unido e Japão, por exemplo.

Segundo usuários, houve dificuldades para acessar serviços como Drive, YouTube, Gmail e o sistema de buscas. Eles relataram as falhas pelo Twitter. Veja abaixo:

O Google caiu, fui no Google procurar pq o Google não tá funcionando 🤦🏻‍♀️ LoL#googledown pic.twitter.com/szi8IsZ5OX — Suka Lobo 🏳️‍🌈😍 (@Sukaingrid) December 14, 2020

CARA QUE ÓDIO SÉRIO, eu tava em aula e essa merda caiu

OQUE TA ACONTECENDO? #Google @Google pic.twitter.com/snqUPzbSeK — Smawgirl200 (@smawgirl200) December 14, 2020

G1