Idoso morre esmagado por ônibus da linha 127 em Manaus; vídeo

Paulo Coelho Feijó, de 62 anos, morreu esmagado ônibus da linha 127 na tarde desta quinta-feira (9), na avenida São Pedro, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o idoso tropeçou estaria embriago na calçada e caiu embaixo do veículo que acabou o esmagando. A vítima que morreu no local.

O motorista do coletivo fugiu sem prestar socorro, com medo de represália de populares.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Vídeo:

Ampost