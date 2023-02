A Disney vai demitir cerca de 7 mil funcionários, o que representa 3,6% da força de trabalho global da empresa. Os cortes fazem parte de um projeto de reestruturação da companhia, cujo objetivo é reduzir custos em até US$ 5,5 bilhões.

O anúncio, feito na quarta-feira (8/2), faz parte de um conjunto de grandes mudanças em curso na Disney. Em novembro do ano passado, Bob Iger, hoje com 71 anos, retornou ao comando da gigante de mídia e entretenimento. Iger estava aposentado desde 2021, depois de ocupar por mais de 15 anos os cargos de CEO e a presidência do conselho de administração da empresa.

De acordo com o balanço da companhia, também divulgado nesta quarta-feira, a Disney alcançou lucro líquido de US$ 1,28 bilhão no seu primeiro trimestre fiscal, um aumento de 11% em relação a igual período do ano anterior.

A empresa, porém, perdeu assinantes do serviço de streaming Disney+. A plataforma encerrou dezembro com 161,8 milhões de usuários globais, uma queda de 1% em relação ao trimestre anterior. Alavancar o Disney+ é um dos principais desafios de Iger à frente da companhia.

