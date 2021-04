IMMU encerra campanha “Abril Verde” sobre segurança no trabalho

Com o encerramento da campanha “Abril Verde”, que faz referência à conscientização e segurança no trabalho, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ofereceu, nesta quarta-feira, 28/4, exame oftalmológico e atendimento em quiropraxia aos servidores da Prefeitura de Manaus, que atuam no órgão.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, afirmou que a ação faz parte de um conjunto de atividades de valorização dos servidores.

Para o terapeuta Retclis Matos, o atendimento em quiropraxia é importante para a saúde dos servidores, pois previne alguns problemas físicos.

“Estamos fazendo atendimento em quiropraxia e medicina chinesa. Esse procedimento é importante para quem trabalha guiando por muito tempo motocicletas ou que fica muito em pé. Há muitos casos de escoliose, cifose ou lordose. Temos ainda casos de pessoas que ficam muito tempo sentadas, em frente ao computador, e que podem desenvolver Lesão por Esforço Repetitivo (LER), e ainda dor na lombar, por isso é importante esse tipo de tratamento”, frisou.

A representante de uma ótica que prestou serviços de exames de vista no IMMU, Cintia Scarlat, explicou que a parceria com o órgão municipal gera benefícios a todos os envolvidos, mas principalmente ao funcionário beneficiado com o exame.