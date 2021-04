Wilson Lima vistoria obras do Cetam no Conjunto Galileia

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta quinta-feira (29/04), as obras da primeira escola de educação profissional da zona Norte de Manaus. A nova unidade própria do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) tem previsão de entrega para julho deste ano e está localizada na avenida Tenente Roxana Bonessi, Conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

Esta será a quarta unidade do Cetam somente em Manaus. A escola do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas do Conjunto Galileia é mais uma oportunidade para que as pessoas se profissionalizem e sejam inseridas no mercado de trabalho, destacou o governador.

O Cetam do Conjunto Galileia ofertará cursos técnicos e de qualificação profissional nos três turnos: manhã, tarde e noite. Wilson Lima destacou que o avanço das obras foi possível com a desaceleração dos casos de Covid-19 e a retomada das atividades econômicas não essenciais.

Wilson Lima vistoriou as instalações acompanhado pelo diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, e pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), Carlos Henrique Lima.

Detalhes da obra – A nova unidade em construção está sendo instalada em um terreno de 11.207,11 m² e terá dois pavimentos, com o total de 3.555 m² de área construída.

O Cetam do Conjunto Galileia terá seis salas de aula e 11 laboratórios voltados para oficinas de artesanato e de imagem pessoal, aulas de culinária, cursos de corte e costura, esmalteria, corte de cabelo, além de aulas de informática.

Contará, ainda, com biblioteca e um elevador para atender pessoas com deficiência (PcD) e será dotado de salas onde vão funcionar, por exemplo, o Centro de Processamento de Dados (CPD) e espaço de reunião para professores. O local também terá uma cozinha grande, área de convivência, sala de arquivo, almoxarifado e amplo estacionamento coberto.