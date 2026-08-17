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Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação no Nova Cidade

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Redação 2
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Foto: Divulgação

MANAUS | Um incêndio atingiu uma área de vegetação às margens da Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, Zona Norte, na tarde de domingo (16). As chamas se espalharam rapidamente pelo terreno e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Não houve registro de feridos.

Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta das 15h e avançou pela vegetação localizada próxima a uma ladeira, entre um supermercado e o Museu da Amazônia (Musa).


A área também é utilizada como ponto irregular de descarte de resíduos. No local havia grande quantidade de pneus, materiais plásticos e outros objetos, que contribuíram para a propagação das chamas e dificultaram o combate ao incêndio.

Para controlar o fogo, o CBMAM empregou duas viaturas de combate a incêndio e uma unidade de apoio. Aproximadamente 15 bombeiros participaram da ocorrência e foram utilizados cerca de 10 mil litros de água durante a operação.

Após o combate, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo para evitar que novos focos surgissem na vegetação e nos materiais acumulados no terreno.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas e deverão ser apuradas pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia

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