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Prefeitura de Manaus encerra Jogos dos Servidores com mais de 2 mil participações

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Redação 2
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Foto – Divulgação / Semed

A Prefeitura de Manaus encerrou, neste domingo (16), a sexta edição dos Jogos de Integração dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Jiss). Após mais de quatro meses de competições, o evento reuniu mais de 2 mil servidores em disputas de 13 modalidades esportivas.

O encerramento ocorreu na Arena Laranjeiras, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus, com as finais do futebol society masculino. A competição foi coordenada pelo Núcleo de Qualidade de Vida da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e teve início em abril.


Além de incentivar a prática esportiva, o Jiss tem como proposta promover saúde, bem-estar e integração entre os profissionais da rede municipal de ensino.

Durante o encerramento, o secretário municipal de Educação, Arone Bentes, destacou a iniciativa como uma ação de valorização dos servidores.

“Essa ação promove bem-estar, espírito de cooperação, participação e a prática esportiva. É uma forma de reconhecer e valorizar quem trabalha diariamente pela educação de Manaus”, afirmou.

Foto – Divulgação / Semed

Segundo a organização, a participação dos servidores cresceu nesta edição. Ao todo, foram mais de 2 mil inscrições distribuídas entre as 13 modalidades.

Os Bravos levam o título

No futebol society, 24 equipes participaram da disputa. Na decisão do terceiro lugar, o Titans Semed venceu o Inimigos do Fim por 3 a 1 e ficou com a medalha de bronze.

Na grande final, Os Bravos derrotaram o Avante Norte por 1 a 0 e conquistaram o título da modalidade no Jiss 2026.

Para o técnico da equipe campeã, Marcos Sena, a união e a preparação foram fundamentais para a conquista.
O Titans Semed também comemorou o resultado. Após três anos participando dos jogos, a equipe alcançou pela primeira vez o pódio no futebol society.

Com o encerramento das partidas, a sexta edição do Jiss chegou ao fim com destaque para a participação dos servidores e o incentivo ao esporte como instrumento de saúde, qualidade de vida e integração no ambiente de trabalho.

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