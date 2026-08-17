Mayra Dias inicia mobilização eleitoral em Parintins com grande adesivaço no Planeta Boi

Em uma demonstração de força política e confiança na continuidade do trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a deputada estadual Mayra Dias (PSD) reuniu apoiadores, lideranças e simpatizantes, neste domingo (16/8), em um grande adesivaço no Planeta Boi, em Parintins.

Realizado a partir de 0h01, o adesivaço marcou o início da mobilização da campanha de reeleição de Mayra Dias no município e abriu a programação deste domingo, que inclui o lançamento de sua candidatura, às 17h, seguido de uma caminhada pelas ruas de Parintins.





Com carros e motos adesivados, eleitores e apoiadores participaram da mobilização, levando às ruas a identidade da campanha e reforçando a mensagem de continuidade do trabalho desenvolvido pela parlamentar.

Para Mayra Dias, o adesivaço representa a confiança de pessoas que acompanham seu mandato e acreditam na continuidade de sua atuação na Assembleia Legislativa do Amazonas.

“Começamos essa caminhada com muita energia, fé e, principalmente, com o carinho das pessoas que acreditam no nosso trabalho. Esse adesivaço mostra que não estamos sozinhos. Temos ao nosso lado uma gente que conhece nossa história, acompanha nossas ações e quer ver esse trabalho continuar. É com esse sentimento que seguimos firmes, com humildade e disposição para lutar ainda mais pelo nosso Amazonas”, destacou a parlamentar.

A mobilização em Parintins reforça a estratégia da deputada de manter uma campanha próxima da população, priorizando o contato direto com as pessoas e a presença nas ruas ao longo da disputa eleitoral.