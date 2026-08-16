FLOPADA DO FLÁVIO: no lançamento de candidatura em Copacabana nem Michelle Bolsonaro compareceu

Ato de Flávio Bolsonaro em Copacabana fica vazio e vira piada nas redes. Manifestação em Copacabana não mobilizou base bolsonarista com palco esvaziado e ruas desertas.

O ato de lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) realizado neste domingo (16) ficou marcado pela expressiva falta de interesse dos apoiadores e da ala bolsonarista no Rio. Imagens aéreas mostram que o evento não contou com o público esperado e sequer encheu um quarteirão.





Por volta das 11h15 da manhã, o ato que teve início às 10h, não ocupava sequer um quarteirão inteiro da Avenida Atlântica.

Deputado pastor

Aliados de Flávio Bolsonaro (PL) minimizaram o público reduzido no primeiro ato da campanha do senador ao Palácio do Planalto na manhã do domingo (16/8), na Praia de Copacabana, no Rio. O “deputado pastor” envolvido em escândalos, Sóstenes Cavalcante (RJ), tentou dizer que “o evento não é uma manifestação, que costuma reunir público”, mas um comício político. Também foi duramente criticado nas redes.

Público não comparece e primeiro ato de Flávio Bolsonaro é flopado na Zona Sul do Rio de Janeiro pic.twitter.com/G3dd7elPgu — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) August 16, 2026

Michelle Bolsonaro

O evento contou com a participação, além de Flávio, do vice Alfredo Gaspar (PL-AL), o deputado estadual e candidato ao governo do Rio, Douglas Ruas (PL), Gilson Bezerra (PL-PE), Carlos Jordy (PL-RJ). Michelle Bolsonaro não foi ao evento e nem justificou os motivos.