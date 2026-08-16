Acidente com quatro veículos deixa três feridos na Avenida Rodrigo Otávio

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas e causou pânico na Avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, na tarde deste domingo (16).

Segundo informações, um veículo trafegava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle, bateu na lateral de um carro e, em seguida, atingiu a traseira de um HB20. O automóvel subiu na roda do HB20, capotou e ainda atingiu outros dois veículos que aguardavam no semáforo.





“Ele veio em uma certa velocidade, talvez tenha perdido o controle. Bateu, desviou e pegou no HB20. Quando bateu, subiu na roda, capotou e deu na traseira do outro carro, que empurrou no do meu pai. Coisa de cinema”, relatou um dos motoristas envolvidos.

Testemunhas afirmaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele ficou ferido, recebeu atendimento do Samu e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Duas crianças que estavam nos veículos atingidos tiveram escoriações leves e também foram encaminhadas para avaliação médica.

Agentes do IMMU orientaram o trânsito no local, que registrou retenção durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos.

*Com informação do g1/Amazonas