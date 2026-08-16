Flamengo busca vitória contra o Mirassol para seguir na briga pelo título

Mirassol e Flamengo deixam a Libertadores de lado para focar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), as equipes se enfrentam pela 23ª rodada, às 18h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
Vice-líder, com 42 pontos, o Fla busca reduzir a diferença para o Palmeiras, que soma 48 e tem um jogo a mais. Após vencer o Vitória, o Rubro-Negro precisa de um novo triunfo para seguir dependendo apenas de si na briga pelo título.
O Mirassol é o 15º colocado, com 23 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota para o Cruzeiro, no Mineirão.
As equipes também já pensam no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, na próxima semana.
Onde assistir: Premiere, TV Record e CazéTV.
Escalações
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Neto Moura e Eduardo; Alesson (Fernandinho), Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo) e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Carrascal), Pedro e Lino. Técnico: Leonardo Jardim.